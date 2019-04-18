الصدر يهاجم «الحشد الشعبي» بسبب إيران

المصدر: بغداد - البيان

شن زعيم التــيار الصدري، مقتدى الصدر، هجوماً على ميليشيا الحشد الشعبي، بسبب الدعم الذي قدمه الأخير لإيران إثر تعرضها لفيضانات قبل أيام.

وانتقد الصدر، في بيان نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مسارعة «الحشد الشعبي» إلى مساعدة الإيرانيين، متجاهلاً معاناة العراقيين. وأكد أن «هذه المهام يجب أن يتولاها الجيش أو اللجان الشعبية»، مضيفاً أن «من الأولى مساعدة العراقيين وإغاثة الأهالي، وبعدها يمكن مساعدة إيران».

وأوضح أنه «لا تـــزال الكــثير من مناطق العراق تحت خطر السيول، سواء من جراء الأمطار أو لأسباب أخرى»، داعياً إلى تقديم التبرعات، و«عدم استعمال مثل هذه الأمور لغايات سياسية».

وشهدت العديد من المحافظات العراقية موجة سيول قادمة من إيران تسببت بغرق العديد من المناطق والأراضي الزراعية، بالإضافة إلى موجات نزوح كبيرة، وسط دعم حكومي ضئيل لمساعدة المتضررين من تلك السيول.