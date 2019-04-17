مصادر سودانية تكشف لـ"البيان" ما طلبه المجلس العسكري من قطر

المصدر: الخرطوم- البيان

كشفت مصادر سودانية رفيعة لـ"البيان" أن وفداً قطرياً برئاسة وزير الخارجية القطري، محمد بن عبدالرحمن، طلب القدوم إلى السودان لإجراء محادثات مع المسؤولين السودانيين، في ظل التغيرات الكبيرة التي يشهدها السودان.

وقالت المصادر إن السلطات السودانية أبلغت الوفد القطري بعدم رغبة الخرطوم في استضافته.

وأضافت المصادر لـ"البيان" أن السلطة التي تولت الحكم في السودان، لديها العديد من التحفظات على السياسات القطرية.

وأوضحت أن علاقات البلدين لن تكون كما كانت في السابق ما لم تجر الدوحة تعديلات جوهرية على سياساتها تجاه السودان.

وقالت المصادر إن الإشارات التي تأتي من قطر حتى الآن لا تصب في مصلحة الشعب السوداني، وإنما تهدف لحماية رموز النظام السابق، وتسعى للتشجيع الى الالتفاف على ثورة الشعب السوداني.