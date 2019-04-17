نقل البشير إلى سجن "كوبر" تحت حراسة مشددة

المصدر: البيان الإلكتروني

أمر المجلس العسكري السوداني بتحويل الرئيس المعزول عمر البشير من بيت الضيافة حيث كان تحت قيد الإقامة الجبرية، إلى سجن كوبر تحت حراسة مشددة وذلك مساء أمس.

وكان رئيس المجلس العسكري الفريق أول عبد الفتاح البرهان وبعد التشاور مع أعضاء المجلس اتخذ الخطوة، كما كشف مصدر موثوق صدور قرار باعتقال (11) من المسؤولين الكبار السابقين بينهم ولاة مدنيون.

وذكرت صحيفة "آخر لحظة" السودانية أن الجهات المختصة رحلت البشير إلى سجن كوبر، وقالت إن المجلس العسكري أوفى بـ"تعهداته بتوفير محاكمة عادلة للرئيس السابق بالداخل، بعدم تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية".

وأضافت أنها حصلت على معلومات تفيد بـ"تحويل البشير من بيت الضيافة حيث كان تحت قيد الإقامة الجبرية إلى سجن كوبر تحت حراسة مشددة وذلك مساء أمس (الثلاثاء)".

وفي وقت لاحق، نقلت وكالة رويترز عن مصدرين من عائلة البشير تأكيدهما أنه نقل إلى سجن كوبر في العاصمة الخرطوم، في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء.

وأشارت إلى أن رئيس المجلس العسكري، عبدالفتاح البرهان، اتخذ هذه الخطوة "بعد التشاور مع أعضاء المجلس"، مشيرة أيضا إلى صدور قرار باعتقال 11 من المسؤولين الكبار السابقين بينهم ولاة مدنيون.

وفي وقت لاحق من الأربعاء، أضفت مصادر من عائلة البشير المزيد من المصداقية على النبأ، متحدثة عن نقل الرئيس السابق إلى سجن كوبر في الخرطوم في ساعة متأخرة من الثلاثاء.

ويقع سجن كوبر في مدينة الخرطوم بحري، ويضم 14 قسما، من بينها قسم المدانين بأحكام إعدام، وآخر لأصحاب السوابق، وثالث لذوي الأحكام الطويلة والقصيرة، ورابع للمعتقلين السياسيين.

ويمتد السجن، الذي تم تشييده إبان الحكم البريطاني للسودان عام 1903، على مساحة 5 آلاف متر مربع تقريبا في حي كوبر، الذي أخذ اسمه من السجن.

وقبل أيام، أعلن وزير الدفاع السوداني السابق عوض بن عوف عزل البشير، بعد أشهر من الاحتجاجات على نظامه.

ومنذ هذا الوقت أصبح مصير الرئيس المعزول مثار تساؤلات داخل وخارج السودان، لا سيما أنه مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية.

والبشير، الذي حكم البلاد لثلاثة عقود، مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم الإبادة وارتكاب جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية خلال النزاع في إقليم دارفور.