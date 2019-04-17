الاحتلال يهدم منزل فلسطيني في رام الله

المصدر: وام

هدم جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم منزل الشهيد صالح البرغوثي في بلدة كوبر شمال غرب رام الله.

وكان جنود الاحتلال اقتحموا بلدة كوبر وداهموا عددا من منازل الفلسطينيين واعتلوا الأسطح أثناء عملية الهدم وسط تكبيرات الاهالي.

وكانت سلطات الاحتلال أفرجت عن والد الشهيد صالح البرغوثي بعد اعتقال دام 4 أشهر قبل بضعة أيام.

واتهم جيش الاحتلال الشهيد صالح وشقيقه عاصم بتنفيذ عمليات إطلاق نار نحو جنود الاحتلال.

واندلعت مواجهات مع جيش الاحتلال أثناء مرور التعزيزات العسكرية من بلدة بيرزيت نحو كوبر أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل والصوت بكثافة نحو المتظاهرين.