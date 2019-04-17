الميليشيات تتجرع الهزيمة جنوب طرابلس

المصدر: Ⅶ طرابلس، روما - وكالات

خاضت قوات الجيش الوطني الليبي، امس، معارك عنيفة، جنوب طرابلس، ضمن حملة تحرير العاصمة من الميليشيات، في وقت لجأ رئيس حكومة الوفاق، فايز السراج، إلى سلاح المهاجرين من أجل ابتزاز أوروبا ودفعها للتحرك، قائلاً إن تحرير طرابلس قد يدفع أكثر من 800 ألف مهاجر نحو السواحل الأوروبية، فيما بدأت قطر تلتف على الهزيمة الوشيكة لحلفائها من الميليشيات بدعوة المجتمع الدولي إلى حظر السلاح على الجيش الليبي في الوقت الذي تواصل فيه الدوحة مع حليفتها تركيا إرسال شحنات الأسلحة للميليشيات.

وأفاد مسؤول ليبي باندلاع معارك عنيفة في محور السواني، جنوب طرابلس، بين الجيش الليبي والميليشيات. وذكرت تقارير أن الميليشيات شنت هجوماً في محاولة لاستعادة السيطرة على جسر «الزهراء» الرابط بين منطقة السواني والزهراء وطريق المطار جنوب طرابلس، إلا أن الهجوم فشل وتمكن الجيش الليبي من ملاحقة فلول الميليشيات.

ابتزاز أوروبا

في الأثناء، لجأ رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج، إلى «سلاح» المهاجرين من أجل تحذير أوروبا ودفعها للتحرك. وحذّر السراج في مقابلتين مع صحيفتين إيطاليتين من أن الحرب في بلاده قد تدفع أكثر من 800 ألف مهاجر نحو السواحل الأوروبية. وقال لصحيفة لا ريبوبليكا «لن يكون هناك فقط 800 ألف مهاجر جاهزون للرحيل، سيكون هناك ليبيون يفرون من هذه الحرب».يذكر أن الجيش الليبي كان أعلن في الرابع من أبريل إطلاق معركة طرابلس من أجل تحريرها من الإرهاب والميليشيا المتطرفة.

موقف قطري

في الوقت الذي تخوض قوات الجيش الوطني الليبي معارك عنيفة ضد الميليشيات والجماعات الإرهابية في طرابلس، خرج وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن ليدعو إلى حظر أسلحة يشمل تلك القوات التي يقودها المشير خليفة حفتر. من جهة أخرى، ذكرت تقارير أن القوات البحرية الليبية رصدت وصول سفن تركية حربية قبالة طرابلس ومصراتة، في مؤشر على دعم للميليشيات، كما ذكرت مصادر روسية أن سفينة تابعة للأسطول السادس الأمريكي ترسو قرب السواحل الليبية، دون تأكيد لهذا التحرك من مصادر أمريكية.

في الأثناء، قال الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، إن المعارك التي يخوضها الجيش منذ الصباح تركزت ضد تنظيمي داعش والإخوان الإرهابيين، داعيا قطر لوقف تدخلاتها في الشأن الليبي. وأكد أن هذه المعارك تظهر أن القتال هو بين الليبيين والإرهاب بكل أشكاله.