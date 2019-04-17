مبعوث دولي جديد للعمل مع الاتحاد الأفريقي بشأن السودان

المصدر: نيويورك - أ.ف.ب

عيّن الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش أمس مبعوثاً جديداً للسودان للعمل مع الاتحاد الأفريقي بشأن المرحلة الانتقالية للسلطة في البلاد. وقال ستيفان دوغاريك المتحدث باسم الأمين العام إنه تم تعيين نيكولاس هايسوم، المحامي الجنوب أفريقي الذي عمل مبعوثاً للأمم المتحدة في الصومال وأفغانستان والسودان وجنوب السودان، ليدعم جهود الوساطة التي يقودها الاتحاد الأفريقي بين الجيش والمحتجين.

ودعا الاتحاد الأفريقي الجيش السوداني إلى تسليم السلطة لحكومة مدنية خلال 15 يوماً. وهدد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد بتعليق عضوية السودان في المنظمة التي تضم 55 بلداً إذا لم يتحرك باتجاه إقامة حكم مدني.

وصرح دوغاريك للصحافيين لقد أصدر الاتحاد الأفريقي بياناً واضحاً جداً، مؤكداً أن هايسوم سيبذل كل ما في وسعه لدعم هذه الجهود.

وناقش غوتيريش تعيين هايسوم هاتفياً أمس مع موسى فقي رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي. وعقب إطاحة البشير، دعا غوتيريش إلى انتقال يلبي التطلعات الديموقراطية للشعب السوداني. ومن المقرر أن يجتمع مجلس الأمن الدولي اليوم لمناقشة الأزمة السودانية.