«الانتقالي» يقيل النائب العام في السودان

المصدر: الخرطوم - البيان، وكالات

أقال رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان عبدالفتاح البرهان أمس النائب العام عمر أحمد محمد عبد السلام ومساعده الأول، وكلف الوليد سيد أحمد محمود بتسيير مهام النائب العام. تجاوباً مع مطالب قادة الاحتجاجات، بحسب بيان رسمي.

وقال المجلس في بيان «أصدر الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن رئيس المجلس العسكري الانتقالي قراراً أعفى بموجبه مولانا عمر أحمد محمد عبد السلام من منصب النائب العام». كما أعفى المجلس ومساعده الأول هشام عثمان إبراهيم صالح من منصبه. وكلّف رئيس المجلس «مولانا الوليد سيد أحمد محمود بتسيير مهام النائب العام».

وكان «تجمّع المهنيين السودانيين» الذي ينظّم الحركة الاحتجاجية منذ أشهر قد طالب الاثنين بإقالة النائب العام.

وتأتي القرارات الأخيرة ضمن حزمة المطالبات المستعجلة التي دفع بها تجمع المهنيين السودانيين «تجمع نقابي غير رسمي»، وهو الذي يقود الحراك في الشارع السوداني منذ التاسع عشر من ديسمبر الماضي.