مركز الملك سلمان يدعم مركز الأطراف الصناعية في عدن

المصدر: Ⅶ عدن - البيان

أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، البرنامج التدريبي لمشروع دعم وتشغيل مركز الأطراف الصناعية في محافظة عدن، بهدف تدريب 16 يمنياً على تقنيات صناعة الأطراف الصناعية وصيانتها.

وكان المركز أطلق المشروع في بداية العام الحالي، بهدف إنتاج وصيانة 600 طرف صناعي للمستفيدين الذين فقدوا أطرافهم نتيجة الألغام العشوائية التي زرعتها الميليشيا الحوثية في اليمن.

واستهل مركز الملك سلمان حملته الطبية التطوعية الثانية بـــ10 عمليات جراحية، قلب مفتوح وقسطرة، لأطفال اليمن.

وفِي مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت، استهل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، الحملة الطبية التطوعية لجراحة القلب المفتوح والقسطرة لأطفال اليمن، بإجراء عملية قلب مفتوح واحدة و9 حالات قسطرة علاجية.