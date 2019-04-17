الكويت تدعو إلى التنفيذ الكامل لاتفاق السويد

المصدر: Ⅶ نيويورك - وام

جددت دولة الكويت دعوة الأطراف اليمنية إلى التنفيذ الكامل لاتفاق استكهولم الخاص بالحديدة وموانئها الثلاثة واتفاق تبادل الأسرى وإعلان التفاهمات حول تعز، بما يؤدي إلى استكمال الجهود التي يبذلها المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن.

وقال مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير منصور العتيبي، في كلمة بلاده في جلسة مجلس الأمن حول اليمن أول أمس إن هذه الجهود تهدف إلى التوصل إلى حل سياسي مبني على المرجعيات الثلاث المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة لاسيما القرار 2216 لإنهاء هذه الأزمة وبما يحافظ على استقلال اليمن وسيادته ووحدة أراضيه وعدم التدخل في شؤونه الداخلية.

وأضاف: بعد مرور حوالي أربعة أشهر من دخول اتفاق استكهولم حيز النفاذ تفاعل المجلس مع هذا الحدث المهم من خلال اعتماده وبالإجماع للقرارين 2451 و2452 إضافة لوجود حالة من المتابعة الحثيثة لتطورات التنفيذ والعقبات التي تواجه تطبيق اتفاق الحديدة.