الجبير: ناقشنا في مجلس الأمن إمداد إيران للحوثي بـ«الباليستي»

المصدر: Ⅶ موسكو - وكالات

أكد وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، الذي يترأس وفد بلاده في المنتدى «الروسي العربي»، أن الرياض ناقشت مع أعضاء مجلس الأمــن إمــداد إيــران لجماعة الحوثي بصواريخ باليستية تستخدم ضد المدنيين في اليمن والسعودية.

وقال الجبير، في تصريحات لوسائل إعلام روسية، إجابة عن سؤال عمّا إذا كانت السعودية بحثت مع الجانب الروسي تبعات تمويل إيران للحوثيين: «لا لم ندخل في التفاصيل، لكن ناقشنا هذا الموضوع مع أعضاء مجلس الأمن».

وتابع الجبير: «إيران تمد الحوثيين بصواريخ باليستية تُستخدم ضد المدنيين في اليمن وفي المملكة العربية السعودية، هذا أمر يخالف الأنظمة والقوانين الدولية، والمجتمع الدولي يدرك ذلك، وأدان الحوثيين في هذا الوقت».

وتابع الجبير: «هناك إجماع بين التحالف اليمني المبني على المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني اليمني وقرار مجلس الأمن 2216، وهناك إجماع في المجتمع الدولي على أهمية تطبيق اتفاق ستوكهولم وعدم المماطلة من قبل الحوثي».