السيسي يؤكد دعمه لرئيس المجلس الانتقالي في السودان

المصدر: وكالات

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، دعمه لرئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق الركن عبد الفتاح البرهان.

وجاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه السيسي مع البرهان، أكد فيه حرص مصر على استقرار السودان وسلامة أراضيه.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي، إن السيسي أكد خلال الاتصال "دعم مصر الكامل لأمن واستقرار السودان، ومساندتها لإرادة وخيارات الشعب السوداني الشقيق في صياغة مستقبل بلاده، والحفاظ على مؤسسات الدولة".

كما أعرب السيسي عن استعداد مصر لتقديم "كافة سبل الدعم للأشقاء في السودان"، مؤكدا على "الروابط الأزلية التي تجمع شعبي وادي النيل، وحرص مصر الكامل على دعم السودان لتجاوز هذه المرحلة بما يتوافق مع تطلعات الشعب السوداني".

وأضاف أن السيسي استمع إلى تقدير البرهان لتطورات الأوضاع في السودان، والجهود التي يبذلها المجلس العسكري الانتقالي في التعامل مع الأوضاع الراهنة.

وأعرب الرئيس المصري عن "ثقته في قدرة الشعب السوداني ومؤسسات الدولة على استعادة الاستقرار وتحقيق الأمن والحفاظ على مقدرات السودان".