احتجاجات في تونس على رفع أسعار المحروقات

المصدر: Ⅶ تونس- البيان

أغلق متظاهرون تونسيون أمس، عشرات الطرقات ومداخل العاصمة تونس، وبعض المدن الأخرى احتجاجا على رفع الاسعار فيما شهدت حركة الطيران اضطراباً، وتعطلت مؤسسات الضمان الاجتماعي في كامل أنحاء البلاد.

وشهدت تونس أمس ارتفاعاً نوعياً في نسق الاحتجاجات، بسبب غلاء المعيشة، إذ نفّذ سائقو سيارات الأجرة داخل المدن وما بينها، إضراباً عاماً، وقاموا بإغلاق الطرقات ومنافذ العاصمة والمدن، نتيجة رفع أسعار المحروقات.

وأعلن الناطق باسم الإدارة العامة للحرس الوطني، العقيد حسام الدين الجبابلي، أنّ وحدات الحرس الوطني، اتجهت لإجراء مفاوضات مع المحتجين، الذي أغلقوا الطرقات، من أجل إعادة فتحها في مدن قابس وسليانة ونابل والقيروان.

وأوضح أنّ هذه المفاوضات، لن تثني العناصر الأمنية عن التدخّل بالقوة، حال تعطيل مصالح وشؤون المواطنين، مشيراً إلى أنه تمت الاستجابة لعديد نداءات الاستغاثة، لا سيّما الواردة من الأطباء، وتم فتح الطرقات أمامهم وأمام المرضى. وشهدت مدينة بنزرت تدخل العناصر الأمنية بالقوة، لفتح بعض منافذ المدينة، ما أسفر عن توقيف عدد من المحتجين من سائقي سيارات التاكسي الفردي والجماعي.

اضطرابات

إلى ذلك، أعلنت شركة الخطوط الجوية التونسية، وقوع خلل في برمجة رحلاتها خلال الأيام الثلاثة الماضية، بسبب احتجاجات مفاجئة للطيارين.

وقال المدير العام للشركة، إلياس المنكبي، إنّ سبب الاضطرابات في رحلات الناقلة الوطنية، يرجع إلى غياب عدد من الطيارين عن العمل، بسبب تواصل المفاوضات معهم، حول طلبات كانوا قد تقدموا بها إلى الطرف الإداري، تتعلق أساساً بالزيادة في الأجور، مشدداً على أن مطالب الطيارين تعجيزية، ولا تقدر الشركة في وضعها الحالي الصعب على تنفيذها.

بدوره، أكّد وزير السياحة، روني الطرابلسي، أن الأحداث التي شهدها مطار قرطاج، أثرت في السياحة، معتبراً أن السائح الأجنبي لا يسامح في مثل هذه الأحداث، لا سيّما أنّ عدداً كبيراً من الطائرات التي تقل السياح، شهدت تأخيراً كبيراً لمواعيد الإقلاع.

في الأثناء، قال وزير الداخلية، هشام الفراتي، خلال الاجتماع الاستثنائي للولاة، بحضور رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، إنّه تم رفع درجة اليقظة على الحدود الشرقية والغربية، مع الوضع الدقيق في ليبيا، مؤكّداً العمل على تطوير الخطة الأمنية، بالتنسيق مع المؤسسة العسكرية خلال رمضان، من خلال اعتماد خطط استثنائية، درءاً لما يمكن أن يقع.