يخدم 10 آلاف صياد.. الإمارات تدشن مركزاً للإنزال السمكي في اليمن

المصدر: Ⅶ الساحل الغربي - وام

دشنت الإمارات أمس مركز الإنزال السمكي، في منطقة الحيمة التابعة لمديرية التحيتا بالساحل الغربي لليمن بعد إعادة تأهيله وتجهيزه بأحدث المعدات ليضاف إلى 22 «منزالاً للسمك» أعيد تأهيلها على نفقة الدولة.

ويستهدف مركز الإنزال السمكي، في الحيمة بخدماته أكثر من 10 آلاف نسمة في الحيمة والمناطق المجاورة لها. ويتكون المشروع من مرسى للصيد وغرف للإدارة وتم تزويده بمنظومة طاقة شمسية متكاملة ويهدف إلى التخفيف من معاناة اليمنيين في مختلف قرى ومناطق الساحل الغربي.

وأوضح محمد الجنيبي مدير الشؤون الإنسانية لـ«الهلال الأحمر الإماراتي» في اليمن أن ألفي صياد استأنفوا نشاطهم مجدداً بعد إنجاز مركز الإنزال السمكي، والذي سيساهم بشكل كبير في توفير فرص العمل.

من جهته وجه هاشم العزعزي، وكيل محافظة الحديدة الشكر للإمارات التي تنفذ العديد من المشاريع الإنسانية والخدمية ما أسهم بصورة في إعادة تطبيع الحياة والتخفيف من معاناة المواطنين في مختلف المناطق.

وقال حسن علي إبراهيم، مدير عام مديرية التحيتا إن المشروع ستستفيد منه مناطق (الحيمة - الورد - النهاري - بني عكيش - السادة - الولي - الوادي - الميناء).

