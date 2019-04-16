«أصيلة» أيقونة حراس الجمهورية

المصدر: Ⅶ عدن - البيان

اعتمدت قيادة المقاومة الوطنية في اليمن الشهيدة أصيلة الدودحي ضمن شهداء قوات حراس الجمهورية عرفاناً ببطولتها وشجاعتها في الدفاع عن الوطن ضد ميليشيا الحوثي الإيرانية.

وذكر بلاغ للمقاومة الوطنية أن الشهيدة أصيلة صالح صادق الدودحي (17 عاماً) من منطقة العود التابعة لمحافظة إب، اعتمدت ضمن شهداء حراس الجمهورية تكريماً لما سطرته من بطولة وشجاعة في الدفاع عن الوطن والكرامة والأرض والعرض.

وفي التفاصيل فإن الشهيدة أصيلة سطرت اسمها وقبيلتها بأحرف من نور في سفر النضال الوطني الذي لن يتوقف إلا باستعادة الأمن والاستقرار وتخليص الوطن من شرور الميليشيا الحوثية، حيث تصدت لهذه الميليشيا عندما هاجمت قريتها وحاصرت منزل أحد الأبطال هناك.

وبدأت قصة الشهيدة أصيلة عندما هاجمت الميليشيا أول من أمس قرية ظفار في جبهة (العود - حمك)، وسط البلاد في ساعات الصباح الأولى، واستهدفت منزل البطل حسن الدودحي من دون مراعاة قوانين الحرب والأعراف، حيث دافع عن نفسه وعرضه وقاتل حتى استشهد، وعلى الفور أخذت بنت شقيقه (أصيلة) سلاحه الشخصي وقتلت أربعة من عناصر الميليشيا الحوثية أثناء محاولتهم اقتحام المنزل قبل أن تستشهد هي الأخرى، بينما أصيبت شقيقتها وإحدى بنات عمها الشهيد.

وتخوض قوات الجيش الوطني المسنودة بوحدات من حراس الجمهورية في هذه الجبهة معركة بطولية تمكنت خلالها من استعادة المواقع التي حاولت الميليشيا الحوثية السيطرة عليها، بما فيها قرية ظفار التي أنجبت أيقونة المقاومة.