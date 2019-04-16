بدعم إماراتي سعودي كويتي.. تطعيم 11.6 مليون طفل في اليمن ضد الحصبة

المصدر: Ⅶ أبوظبي ـ البيان

بدعم من دولة الإمارات والسعودية والكويت وبالتعاون مع السلطات الصحية المحلية، اختتمت منظمة الصحة العالمية واليونيسيف حملة التطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية في اليمن استفاد منها أكثر من 11.6 مليون طفل بنسبة 90 في المئة من أطفال اليمن الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و16 عاماً .

وذكرت منظمة الصحة العالمية، أن الإمارات والسعودية والكويت وتحالف اللقاحات «جافي» ساهموا في الحملة من خلال توفير اللقاحات والوقود والتدريب ونشر العاملين الصحيين وكذلك زيادة الوعي بين المجتمعات حول طرق لحماية أنفسهم من هذه الأمراض.

وأشارت إلى أن محافظات ذمار ومأرب وصنعاء استفادت بأكثر من 100 في المئة من التغطية بسبب وجود عدد كبير من النازحين داخلياً القادمين من محافظات أخرى، واستمرت الحملة لمدة 3 أيام إضافية في المناطق التي تم الإبلاغ فيها عن تغطية منخفضة.

وأوضحت المنظمة أنه على الرغم من الظروف الصعبة، تمكنت الفرق الطبية والعاملون الصحيون من الوصول إلى المناطق المعرضة للخطر، ومخيمات المشردين داخلياً والمجتمعات المهمشة من خلال أنشطة التوعية والتطعيم، مشيرة إلى أن رفع مستوى الوعي بين الأطفال حول أهمية اللقاحات هو المفتاح للمساعدة في القضاء على انتشار الأمراض في عدن.