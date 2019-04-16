السيسي لميركل: ندعم خيارات السودان ولا نتدخل

المصدر: Ⅶ القاهرة - وكالات

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مصر تتابع باهتمام وعن قرب تطورات الأوضاع في السودان، على خلفية الارتباط التاريخي بين البلدين ومن منطلق أهمية الدولة الشقيقة في نطاقيها الإقليمي والدولي.

وأضاف الرئيس السيسي خلال تلقيه اتصالاً هاتفياً، أمس، من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أن مصر تدعم خيارات الشعب السوداني الشقيق استناداً إلى موقفها الثابت بالاحترام الكامل لسيادته وعدم التدخل في شؤونه الداخلية.

وشدد السيسي على أهمية تكاتف الجهود الدولية لمساعدة السودان على الخروج من أزمته والحفاظ على استقراره وأمنه لما فيه مصلحة الشعب السوداني.

كما أعرب الرئيس السيسي عن التطلع لمواصلة العمل على دفع العلاقات المتميزة بين البلدين وتطويرها على شتى الأصعدة.

العلاقات

وتناول الاتصال كذلك بحث موضوعات خاصة بالعلاقات الثنائية، في ضوء المستوى المتنامي لتلك العلاقات خلال الفترة الأخيرة.