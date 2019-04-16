اتفاق مبدئي بين الأسرى وإدارة السجون

المصدر: Ⅶ رام الله - وكالات

أعلنت مصادر فلسطينية، عن التوصل لاتفاق مبدئي، أمس، بين الأسرى الفلسطينيين وإدارة السجون الإسرائيلية حول مطالبهم.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير الفلسطينية، إن الأسرى أعلنوا إنهاء كافة الخطوات التصعيدية بعد التوصل لاتفاق مع إدارة السجون.

وقال الناطق الإعلامي باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين مجدي العدرة، إن الاتفاق تم التوصل له خلال جلسات حوار بين ممثلي الأسرى وإدارة السجون استمرت لعدة أيام، في سجن ريمون الإسرائيلي.

على صعيد آخر، يعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعاً طارئاً الأحد المقبل، بمشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وصرّح مصدر فلسطيني بالقاهرة، بأنّ عباس سيطلع وزراء الخارجية العرب على المستجدات على الساحة الفلسطينية والتحديات التي تواجه الحكومة الفلسطينية الجديدة، والموقف المالي للحكومة، والتي تعاني نقصاً حاداً في تلبية احتياجات الشعب الفلسطيني. ولفت المصدر إلى أنّ السلطة عاجزة عن توفير رواتب موظفيها.

ومن المتوقع أن يطالب عباس الدول العربية بدعم الحكومة حتى تقوم بواجباتها والتزاماتها. كما سيقوم عباس بإطلاع وزراء الخارجية العرب على آخر المستجدات السياسية والاتصالات التي جرت مع المسؤولين في الاتحاد الأوروبي والجهات الدولية لرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني في الضفة وغزة. في الأثناء، هنّأت الولايات المتحدة، الحكومة الفلسطينية الجديدة.