قرقاش: الشراكة مع واشنطن تنبع من تطلعات مشتركة لشرق أوسط ينعم بالأمن والرخاء

المصدر: وام

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة و الولايات المتحدة الأمريكية قوة الشراكة القائمة بينهما في العديد من المجالات الاستراتيجية و الأمنية و الاقتصادية.

جاء ذلك خلال لقاءات جمعت معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية مع عدد من كبار المسؤولين في الحكومة الأمريكية و مجموعة من المحللين السياسيين وذلك خلال زيارة رسمية للولايات المتحدة الأمريكية.

وقال معاليه في تصريحات له عقب محادثاته مع الجانب الأمريكي: " تعمل دولة الإمارات العربية المتحدة جنبا إلى جنب مع الولايات المتحدة للتصدي لدور إيران المزعزع لاستقرار المنطقة و مكافحة التطرف .. وأضاف أن الشراكة بين البلدين تنبع من تطلعات مشتركة نحو شرق أوسط ينعم بمزيد من الأمن والرخاء.

وتناولت محادثات معالي قرقاش مع الجانب الأمريكي الجهود المبذولة بالتعاون الوثيق مع منظمات الأمم المتحدة الإنسانية و غيرها من المنظمات غير الحكومية للتوصل إلى حل سياسي للوضع في اليمن.

و أعرب معاليه عن دعم دولة الإمارات لمبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث داعيا الحوثيين إلى التوقف عن تعطيل مسيرة السلام و الوفاء بالتزاماتهم بالانسحاب من مدينة الحديدة و مينائها مع السماح بوصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين.

وأكد مساندة دولة الإمارات لاتفاق السلام الذي أبرم في ستوكهولم باعتباره أساسا للتحول نحو السلام في اليمن.. وأثنى على الجهود المخلصة التي تبذلها المنظمات الإنسانية التي تقدم مواد الإغاثة في الحديدة وغيرها من مناطق اليمن.. و شدد على التزام دولة الإمارات المستمر بتقديم المساعدات اللازمة.

وقال معالي الدكتور قرقاش: " تظل دولة الإمارات العربية المتحدة ثابتة على عهدها ملتزمة بقيم الاستقرار و التسامح و التعايش السلمي في منطقة مضطربة تسودها مخاطر جمة " .. و أكد أن هذه المبادئ ظلت نبراسا لدولة الإمارات منذ تأسيسها قبل حوالى 48 عاما.

ونوه معاليه خلال لقاءاته مع المسؤولين الأمريكيين بالتعاون القائم بين دولة الإمارات والولايات المتحدة في مجال مكافحة الجماعات المتطرفة مثل تنظيمي داعش و" القاعدة في شبه جزيرة العرب" إضافة إلى الإجراءات المشتركة لمنع تمويل الجماعات الإرهابية.