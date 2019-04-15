السيسي مستقبلاً حفتر: ندعم الجيش الليبي

المصدر: عواصم - البيان، وكالات

شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، خلال استقباله قائد الجيش الليبي خليفة حفتر، على دعم بلاده جهود مكافحة الإرهاب والميليشيات المتطرفة في ليبيا.

وقال بيان صادر عن الرئاسة المصرية إن السيسي أكد دعم مصر جهود مكافحة الإرهاب والجماعات والميليشيات المتطرفة لتحقيق الأمن والاستقرار للمواطن الليبي في الأراضي الليبية كافة، وبما يسمح بإرساء قواعد الدولة المدنية المستقرة ذات السيادة، والبدء في إعمار ليبيا والنهوض بها في مختلف المجالات تلبيةً لطموحات الشعب الليبي العظيم.

يأتي هذا في وقت أعلن الناطق باسم الجيش الليبي أحمد المسماري أن العمليات في طرابلس مستمرة على مدار الساعة، وتتقدم على المحاور كافة، مشيراً في الوقت ذاته إلى رصد دعم من دول أجنبية لميليشيات العاصمة بطائرات من دون طيار.

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