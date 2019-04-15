جوبا: إطاحة البشير لن تؤثر في اتفاق السلام

المصدر: جوبا - وكالات

قالت دولة جنوب السودان، أمس، إن إطاحة الرئيس عمر البشير، الضامن الرئيس لاتفاق السلام الموقّع بين الأطراف بأديس أبابا في سبتمبر الماضي، لن تؤثر في الاتفاق، وأكدت أنه سيصمد، لأنه مِلك لشعب جنوب السودان، ولن يتأثر بالتحولات الجارية في السودان.

وقال المدير التنفيذي المكلف لدى مكتب رئيس جنوب السودان رزق دومنيك: «لا تراودنا أي مخاوف مما يحدث في السودان من احتجاجات شعبية وعزل الرئيس البشير».

وأشار دومينيك إلى أن رئيس بلاده سلفاكير ميارديت «مهتم بما يجري في السودان، ويتابع عن كثب تلك الأحداث»، دون أن يفصح عن موقف الأخير الرسمي من عزل البشير.

وشدد على أن حكومة جوبا ماضية قدماً في تطبيق اتفاقية خريطة السلام مع الخرطوم، وفقاً للخريطة المتفق عليها من قِبل الأطراف الموقّعة عليها.

ولفت إلى أن الحكومة الانتقالية في بلاده ستتشكل في مواعيدها في مايو المقبل، معترفاً بالتحديات التي تواجه السلام في بلاده.