مجلس التعاون الخليجي يشيد بانعقاد مجلس النواب اليمني ويجدد دعمه له

المصدر: جدة-وكالات

أشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني، بانعقاد مجلس النواب بمدينة سيئون محافظة حضرموت لأول مرة منذ انقلاب ميليشيا الحوثي على السلطة الشرعية.

وأكد الزياني في تصريح صحفي دعم دول مجلس التعاون ومساندتها للدور المنوط بمجلس النواب اليمني محلياً وفي الساحتين الإقليمية والدولية، واصفاً انعقاد المجلس بـــــــــ«الخطوة المهمة» نحو تفعيل دور المؤسسات الدستورية في اليمن وتأكيد حضورها الفاعل في الساحة اليمنية ومساندتها للشرعية اليمنية برئاسة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية.

وثمن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الجهود الحثيثة التي بذلتها الحكومة اليمنية بالتعاون مع القوى السياسية ومكونات المجتمع اليمني لتنظيم انعقاد مجلس النواب وتنشيط دور هذه المؤسسة التشريعية المهمة.

من جهته أكد السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، أول من أمس، أن مخرجات الجلسة الأولى للبرلمان اليمني منذ 4 سنوات، أبرزت الرغبة الجدية في استعادة الدولة عبر عملية سياسية وفي دعم الشرعية في اليمن.

كتب آل جابر، في تغريدة على حسابه الشخصي بتويتر: «الإعلان عن التحالف السياسي بين جميع الأحزاب اليمنية بعد عقد جلسة مجلس النواب اليمني، ودعوة الرئيس اليمني ميليشيا الحوثي إلى السلام والعمل كمكون سياسي ورفض ومواجهة إيران، أعطت قوة وزخماً يشير إلى الجدية والرغبة الصادقة من قبل الحكومة الشرعية في استعادة الدولة، وإعطاء الفرصة للعملية السياسية رغم توفر القوة».