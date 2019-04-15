وزير التخطيط في اليمن يستعرض مع النائب الأول لرئيس البنك الدولي أجندة 2030

المصدر: عدن - وكالات

استعرض وزير التخطيط والتعاون الدولي في اليمن نجيب العوج، أمس، مع النائب الأول لرئيس البنك الدولي لأجندة التنمية لعام 2030 وعلاقات الأمم المتحدة والشراكات الدكتور محمود محيي الدين، جهود الحكومة اليمنية في مجال الإعداد والتحضير لبرنامج إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي.

وأشار العوج خلال اللقاء إلى آخر المستجدات والتطورات الحاصلة في اليمن.. مثمّناً دعم البنك الدولي المقدم لليمن عبر المشاريع التي تنفذها منظمات الأمم المتحدة.. مؤكداً على أهمية التنسيق وإشراك الجانب الحكومي في التخطيط والرقابة على تلك المشاريع.. مجدداً استعداد الحكومة تسهيل عمل المنظمات وتذليل الصعوبات التي قد تواجه مشاريعها الإغاثية والتنموية.

وحض الوزير العوج، على ضرورة الربط بين التدخلات الإنسانية والتدخلات التنموية من خلال تصميم المشاريع الإنسانية، .