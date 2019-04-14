إحالة وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف إلى التقاعد

المصدر: وكالات

أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان، إحالة وزير الدفاع عوض بن عوف ومدير جهاز الأمن المستقيل صلاح قوش إلى التقاعد.

وقال المتحدث باسم المجلس الفريق الركن شمس الدين كباشي إبراهيم، في بيان تلفزيوني، اليوم الأحد، إن المجلس بصدد إجراء "ترتيبات جديدة لإعادة هيكلة جهاز الأمن" في السودان.

كما أعلن المتحدث أن المجلس العسكري أعفى سفيري السودان في واشنطن وجنيف من منصبيهما.. مشيراً الى ان المجلس أجرى اتصالات بعدد من ممثلي الدول والدبلوماسيين لإطلاعهم على التطورات.

وأضاف أن المجلس بصدد إعادة النظر في قانون النظام العام في السودان.