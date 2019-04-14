مياه الأمطار تغمر الشوارع في السعودية والبحرين

المصدر: الرياض، المنامة - وكالات

شهدت المملكة العربية السعودية، خلال الساعات الأخيرة، هطول أمطار رعدية أثرت في طبيعة الحركة المرورية بعدد من الطرق، وتحديداً جنوبي العاصمة وغربيها، صاحبتها زخات من البرَد.

وحذّرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تنبيه، من استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بالرياح النشيطة.

وامتد التحذير ليشمل مدينة الرياض، ومحافظات الخرج وعفيف والمجمعة وشقراء ومركز الخاصرة، ومحافظات وادي الدواسر والسليل والأفلاج، والأجزاء المجاورة لها.

كما وثق عدد من الحسابات المهتمة بالطقس في السعودية مشاهد فيديو وأخرى مصورة للحالة المطرية التي تعيشها العاصمة.

وفي البحرين، شهدت عدد من مناطق المملكة تساقطاً كثيفاً للأمطار، وأهابت الإدارة العامة للمرور بمستخدمي الطريق أخذ الحيطة والحذر وترك مسافة أمان بين المركبات، نظراً إلى تساقط الأمطار، وذلك حفاظاً على سلامتهم.