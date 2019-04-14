السعودية تقف إلى جانب الشعب السوداني وتقدم حزمة مساعدات

المصدر: البيان الالكتروني

قالت وكالة الانباء السعودية إن المملكة العربية السعودية تتابع تطورات الأحداث التي تمر بها جمهورية السودان الشقيقة، والبيان الذي صدر عن رئيس المجلس العسكري الانتقالي، وتؤكد تأييدها لما ارتآه الشعب السوداني الشقيق حيال مستقبله، وما اتخذه المجلس العسكري الانتقالي من إجراءات تصب في مصلحة الشعب السوداني الشقيق.

وأضافت الوكالة أن المملكة تعلن دعمها للخطوات التي أعلنها المجلس في المحافظة على الأرواح والممتلكات، والوقوف إلى جانب الشعب السوداني، وتأمل أن يحقق ذلك الأمن والاستقرار للسودان الشقيق، وتدعو الشعب السوداني بكافة فئاته وتوجهاته إلى تغليب المصلحة الوطنية وبما يحقق تطلعاتهم وآمالهم في الرخاء والتنمية والازدهار.

وإسهاماً منها في رفع المعاناة عن كاهل الشعب السوداني الشقيق، أصدر خادم الحرمين الشريفين توجيهات بتقديم حزمة من المساعدات الإنسانية تشمل المشتقات البترولية والقمح والأدوية.