مسؤول فلسطيني: هجوم ترامب على «الجنائية الدولية» يحمي إسرائيل

المصدر: Ⅶ رام الله- د.ب.أ

انتقد مسؤول فلسطيني هجوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على المحكمة الجنائية الدولية والتحريض عليها.

واعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني، في بيان صحافي، أن هجوم ترامب «يعكس إرادة الإدارة الأمريكية لاستبدال قوانين خاصة أمريكية بالقوانين الدولية».

وقال مجدلاني: إن «هذه السياسة هي تحريض واضح وصريح، وتدخل في عمل المحكمة الجنائية الدولية، وخصوصاً في الملف الفلسطيني على خلفية شكاوى قدمتها دولة فلسطين إلى المحكمة تطالب بإجراء تحقيق دولي في انتهاكات إسرائيل بحق الفلسطينيين».

وأضاف أن «إدارة ترامب تلاحق كل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وتعمل على توفير الحماية بعد الشراكة التامة مع الاحتلال، وكذلك محاولة منها للتأثير على المحكمة الدولية، ووقف أية إجراءات قد تتخذ ضد إسرائيل».

ورأى أن صمت المجتمع الدولي حيال هجوم ترامب على الجنائية الدولية «لا مبرر له». وأضاف أن «على المحكمwة الدولية الرد على هجوم ترامب، بسرعة إنجاز الملفات المقدمة من دولة فلسطين واتخاذ الإجراءات القانونية ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي».