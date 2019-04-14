تواصل إضراب الأسرى الفلسطينيين لليوم السادس

المصدر: رام الله- وفا

واصل الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم السادس على التوالي.

وقالت مديرة الإعلام في نادي الأسير، أماني سراحنة، إن المفاوضات مستمرة بين الأسرى وإدارة سجون الاحتلال، فيما هناك معضلة في بعض النقاط التي يجرى الحوار عليها.

وأضافت، أن الاحتلال لم يخرج الأسرى المضربين من الأقسام العامة، وأبقاهم مع الأسرى غير المضربين، في خطوة لخلق حالة من البلبلة في صفوف الأسرى.

وتابعت سراحنة: «من المتعارف عليه في كل إضراب يسلم الأسرى قائمة بالأسرى المضربين، ويخرجون كل أصناف الطعام من الغرف، وبعدها تعزل إدارة سجون الاحتلال المضربين في الزنازين».

وأشارت إلى أن عدد الأسرى المضربين وصل إلى 400 أسير، ومن المتوقع ارتفاع العدد.