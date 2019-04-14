الأمن العراقي يحبط محاولات «داعش» إقامة مخابئ في تلال حمرين

المصدر: Ⅶ بغداد - وكالات

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في العراق عن قتل 12 إرهابياً في عملية تلال حمرين، مشيراً إلى إفشال خطط «داعش» في تأسيس قاعدة والعثور على وثائق «مهمة جداً» تابعة للتنظيم هناك، فيما وعد بإنهاء «الإرهاب» في هذا العام.

وقال الناطق باسم الجهاز صباح النعمان في مؤتمر صحافي، إن «عملية تلال حمرين هي عملية نوعية واستغرق التدقيق بها أكثر من شهر، وإن العملية أفشلت خطط التنظيم على المناطق المجاورة».

وأضاف: «قتلنا 12 إلى 15 إرهابياً خلال عملية تلال حمرين، وعثرنا على وثائق مهمة جداً يجري تحليلها في جهاز مكافحة الإرهاب»، مشيراً إلى أن «جهدنا الاستخباري أفشل خطط العدو لتأسيس قاعدة في تلال حمرين».

ولفت النعمان، إلى أن «الضربات الجوية أربكت قيادات التنظيم»، مبيناً «قبل بدء عملية تلال حمرين كان لدينا ضربات جوية للتحالف الدولي استهدفت ١٥ مضافة». وأكد النعمان، أن «الجهاز نفذ عمليات سابقة قريبة على الحدود العراقية الأردنية والسورية»، مشيراً إلى «عدم وجود تعاون مباشر مع القوات السورية». وتابع، «عقدنا العزم وبتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة على تطهير وملاحقة كل الإرهابيين خلال هذه السنة»، واعداً بـ«إنهاء الإرهاب في هذا العام».