«البنتاغون» تقلّص مخصصات البيشمركة إلى النصف

المصدر: أربيل- وكالات

قلصت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، تخصيصاتها لقوات البيشمركة، في مشروع موازنة عام 2020، إلى أقل من النصف.

فقد خصص البنتاغون لمواجهة داعش في العراق وسوريا، مبلغ 126 مليون دولار للبيشمركة الكردية، كرواتب ومصاريف طعام ووقود، وبهذا تكون حصة البيشمركة في موازنة العام المقبل، أقل بـ 164 مليون دولار عن حصة العام الحالي، البالغة 290 مليون دولار.

كما تنوي وزارة الدفاع الأمريكية، تخصيص 95 مليون دولار لعمليات الإصلاح وتحديث القوات العسكرية لإقليم كردستان، والتي تضم عملية توحيد قوات البيشمركة، وإصلاحات وزارة شؤون البيشمركة، وورد ذكر هذا، ضمن المساعدات اللوجستية والمعدات والخدمات للقوات العراقية، والتي خصصت لها أمريكا 189 مليون دولار.