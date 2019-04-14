غيداء كمبش: الشعب العراقي يرفض استقبال 20 ألف "داعشي" لمحاكمتهم

المصدر: بغداد - وكالات

أكدت النائبة عن تحالف القوى العراقية، غيداء كمبش، أن ممثلي الشعب يرفضون استقبال 20 ألف «داعشي» لمحاكمتهم في العراق.

وقالت كمبش في مؤتمر صحافي عقدته في مجلس النواب، إن «دماء ضحايا داعش لم تجف حتى الآن وصور الدمار شاخصة»، مبينة «أننا نسمع خلال الأيام الماضية أن هناك ضغوطاً خارجية على العراق لضمان إرسال 20 ألف داعشي لمحاكمتهم داخل البلاد مقابل طلب أجور محاكمة تصل إلى 10 مليارات دولار».

وطالبت النائبة عن تحالف القوى، الحكومة بـ«تكذيب الخبر»، مؤكدة «إن كان الخبر صحيحاً فإننا كممثلي شعب نرفض أن يستقبل العراق هؤلاء حتى وإن كان بقصد المحاكمة».