نائب بحريني: تدهور الأوضاع الليبية سببه قطر

المصدر: ■ المنامة- إبراهيم النهام

قال عضو مجلس النواب البحريني إبراهيم النفيعي، بأن السبب الرئيسي في تأخر المصالحة الليبية، وفي غرق الساحة هنالك بالفوضى والدمار والضياع، وسط غياب مؤسسات الدولة، والجيش، هو التدخلات القطرية المؤثمة.

وأكد النفيعي بتصريحه لـ«البيان» من العاصمة البحرينية المنامة، أن قطر أمعنت -حتى اللحظة- في دعم الجماعات الإرهابية بالمال، والسلاح، ولكل دولة منها أسبابها والتي تدور بفلك نهب الثروة الليبية، وإشاعة الفوضى، وعدم الاستقرار، واستهداف الدول المجاورة، أولها مصر.

وبيّن بأن خطر التمويل القطري للجماعات الإرهابية في ليبيا، لم يقتصر فقط على ليبيا والشعب الليبي، وإنما امتد إلى كل الدول العربية، والأفريقية المجاورة، مع تحويلهم ليبيا كقاعدة لتصدير الإرهاب إليها، خدمة لأجندات أجنبية معروفة، منها العمليات الإرهابية الأخيرة التي ضربت مصر، وكان مصدرها الرئيس هؤلاء الإرهابيين من ليبيا.

وأوضح، بأن المبادرات التي تقوم بها الأمم المتحدة لمحاولة إصلاح الشأن وتسوية الوضع الداخلي لن تجدي نفعاً، ولن تحقق أي تسوية بما يضمن الاستقرار، في ظل التدخلات القطرية والتركية أيضاً، والتي أوجدت جماعات الإرهاب، ومكّنتها من تمزيق كل المؤسسات الحكومية والأهلية، بهذا الشكل المؤسف.

وبيّن النفيعي بأن السراج والذي أتت به الغرب، تواطأ مع الجماعات الإرهابية في طرابلس، وأتاح لها المجال لأن تكون هي المسيطرة وصاحبة الكلمة الطولى، مع تحول جماعته لقوة واحدة من جماعات متناحرة كثيرة في ليبيا.