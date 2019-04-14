65 قذيقة أطلقتها القوات الروسية في ريف إدلب

المصدر: إدلب - وكالات

أفاد مصدر في الدفاع المدني التابع للمعارضة السورية بسقوط أكثر من 65 قذيفة أطلقتها القوات الروسية على بلدة التمانعة في ريف إدلب الجنوبي الشرقي شمال غرب سوريا.

وقال المصدر في تصريح صحافي: «أصيب عدد من المدنيين جراء القصف العنيف على بلدة التمانعة والقرى والمزارع المحيطة بها»، مشيرة إلى أن عملية القصف مستمرة من القوات الحكومية السورية والروسية على المنطقة منزوعة السلاح التي تم الاتفاق عليها بين روسيا وتركيا.

وأضاف أن القوات الحكومية «كثفت قصفها على مناطق سيطرة فصائل المعارضة، حيث أطلقت عشرات القذائف الصاروخية والمدفعية على قرى شم الهوى وقرية أم عمر والخوين والزرزور وأم الخلاخيل والمشيرفة بريف إدلب الجنوبي ما تسبب في إصابة عدد من المدنيين العاملين في الأراضي الزراعية بأضرار كبيرة في ممتلكات المدنيين».