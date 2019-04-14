واشنطن: انعقاد البرلمان خطوة مهمة لدعم الشرعية

المصدر: ■ واشنطن - وكالات

هنأت الإدارة الأمريكية، أمس، مجلس النواب اليمني بمناسبة انعقاده للمرة الأولى منذ الانقلاب الحوثي، واعتبرت انعقاده «خطوة مهمة» لتعزيز الحكومة اليمنية الشرعية، كما عبّرت عن دعمها الكامل للبرلمانيين اليمنيين.

وجاء في بيان صادر عن الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية، مورغان أورتاغوس: «تهنئ الولايات المتحدة النواب اليمنيين الذين اجتمعوا للمرة الأولى منذ عام 2014».

وأضاف البيان: «يعد هذا الأمر خطوة مهمة من قبل الحكومة اليمنية في سبيل إعادة تنشيط مؤسسات الحكومة الشرعية، واستئناف التقدم في تنفيذ مقررات مؤتمر الحوار الوطني، واستكمال الانتقال السلمي للسلطة، كما عبرت مبادرة مجلس التعاون الخليجي».

وقال إن البرلمان سيؤدي دوراً مهماً في دفع عجلة المصالحة، بما يتيح للحكومة والأحزاب، التركيز بصورة أفضل على تلبية احتياجات الشعب اليمني.