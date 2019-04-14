تظاهرة حاشدة في تعز تدعو إلى استكمال التحرير

المصدر: ■ تعز- سبأنت

شهدت محافظة تعز، أمس، تظاهرة جماهيرية حاشدة نظمها حزب المؤتمر الشعبي العام بالمحافظة، للمطالبة باستكمال تحرير المحافظة من ميليشيا الحوثي الانقلابية وتثبيت الأمن والاستقرار.

وجابت التظاهرة شوارع مدينة تعز مؤكدة التمسك بالشرعية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي، ودعم المؤسسات الأمنية والعسكرية لاستكمال تحرير المحافظة.

وأكد المتظاهرون، الوقوف إلى جانب السلطة المحلية بتعز ودعم قرارات المحافظ نبيل شمسان، وإبراز شعار الدولة، وتفعيل مؤسساتها على أساس الشراكة والكفاءة والنزاهة.

وطالبوا بفرض الأمن في مدينة تعز، وضبط العناصر الخارجة على النظام والقانون عبر الإجراءات القانونية، ودعت كل القوى السياسية والحزبية بالمحافظة إلى الوقوف صفاً واحداً لدعم السلطة المحلية.