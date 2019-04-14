السلمي مهنئاً البرلمان: التحالف أفشل المشروع الإيراني

المصدر: ■ سيئون - سبأنت

هنأ رئيس البرلمان العربي، مشعل السلمي، مجلس النواب اليمني، باستئناف عقد جلساته، ليكون ممثلاً للشعب اليمني جنباً إلى جنب مع السلطة التنفيذية الشرعية يداً واحدة للتصدي للانقلاب الحوثي الغاشم.. واصفاً الجلسة بالتاريخية.

وأكد أن عاصفة الحزم قرار عربي حافظ على عروبة اليمن، وأفشل المشروع الحوثي الإيراني الطائفي في اليمن والمنطقة.. لافتاً إلى أن البرلمان العربي لم ولن يتوانى عن دعم الشعب اليمني والوقوف مع شرعيته الدستورية.

وقال إن البرلمان العربي لن يدخر جهداً في دعم سيادة وأمن واستقرار اليمن وسلامة شعبه ووحدة أراضيه، ودعم تمثيل مجلس النواب اليمني في الاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية.

وشدد السلمي، على أهمية التعجيل بالتسوية السياسية المرتكزة على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.

ودان رئيس البرلمان العربي، بأشد العبارات الأعمال الإجرامية والممارسات الآثمة التي ترتكبها ميليشيا الحوثي ضد الشعب اليمني، وحمل هذه الميليشيا المسؤولية عن عرقلة التوصل إلى حل سلمي. وأشار إلى أن البرلمان العربي طالب مراراً الأمم المتحدة بتسمية الطرف المعرقل للتسوية السياسية في اليمن.