أمهات المختطفين يناشدن المبعوث الأممي الضغط على الحوثي لإيقاف الإجراءات التعسفية بحق أبنائهن

المصدر: ■ صنعاء- وكالات

ناشدت رابطة أمهات المختطفين المبعوث الأممي مارتن غريفيث، بالضغط على الحوثيين لإيقاف الإجراءات التعسفية والمحاكمات السياسية ضد 36 مختطفاً في سجونها بصنعاء.

وأوضحت في بيان لها أن جماعة الحوثي قامت بعقد أولى جلسات محاكمة هزلية بحق 36 مختطفاً من أبنائنا المدنيين الأبرياء، من بينهم أكاديميون وطلاب ومهندسون اختطفوا من بيوتهم ومقار أعمالهم ومن الشوارع العامة دون مسوغ قانوني.

وأشارت إلى أن الحوثيين انتزعوا اعترافات منهم تحت التعذيب، وعند إحالتهم للتحقيق كانت على أجساد بعضهم آثار التعذيب، كما قاموا بالتشهير بهم عبر الإعلام التابع لها بكل أنواعه المرئي والمسموع والمقروء، وتحريض المجتمع المحلي ضدهم وضد عائلاتهم.