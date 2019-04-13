قرارات مهمة من عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس الانتقالي في السودان

المصدر: وكالات

أعلن رئيس المجلس الانتقالي في السودان الفريق عبد الفتاح البرهان، السبت، أنه سيتم تشكيل حكومة مدنية متفق عليها.

وأضاف البرهان، خلال خطاب بثه التلفزيون السوداني، أن الفترة الانتقالية مدتها عامان.

وحيا "الشباب والمرأة السودانية على سلمية الثورة"، داعياً إلى حوار مع جميع المكونات السودانية.

وأعلن البرهان إلغاء حظر التجول وإطلاق سراح المحكوم عليهم بقرار الطوارئ، وتفكيك كل الواجهات الحكومية وغير الحكومية الحزبية.

وأضاف نعمل على توفير الخدمات التي تعين المواطنين على أعباء الحياة، طالباً من السودانيين مواطنين وأحزاباً العودة إلى ممارسة الحياة الطبيعية.

كما أعلن وقف إطلاق النار في كل مناطق السودان.