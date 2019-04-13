17 جريحا جراء قصف إسرائيلي على مدينة مصياف السورية

المصدر: وكالات

أفاد المرصد السوري اليوم السبت بإصابة 17 من قوات النظام جراء قصف طائرات إسرائيلية مدينة مصياف الواقعة في ريف حماة الغربي.

وقال المرصد ، في بيان صحفي اليوم ، إن هناك معلومات مؤكدة عن خسائر بشرية جراء القصف الذي استهدف مدرسة المحاسبة في مدينة مصياف و مركز تطوير صواريخ متوسطة المدى في قرية الزاوي و معسكر الطلائع في قرية الشيخ غضبان بريف مصياف، والتابعة للقوات الإيرانية وقوات النظام السوري.

وكان مصدر عسكري سوري أفاد بتصدي وسائط الدفاع الجوي في الجيش السوري لعدوان جوي إسرائيلي استهدف أحد المواقع العسكرية باتجاه مدينة مصياف في ريف حماة.