سيئون تشهد انطلاق أول جلسة للبرلمان اليمني منذ انقلاب الميليشيات على الشرعية

المصدر: متابعة البيان الإلكتروني

شهدت مدينة سيئون بمحافظة حضرموت شرقي اليمن اليوم انطلاق أول جلسة للبرلمان اليمني منذ انقلاب الميليشيات على الشرعية، وذلك بحضور 145 عضوا.

وتم انتخاب سلطان البركاني ليتولى رئاسة مجلس النواب اليمني.

وقال رئيس البرلمان اليمني في كلمته أمام الجلسة إن الانقلاب الحوثي يسعى لإخضاع اليمنيين تنفيذا للمشروع الإيراني، وأكد أن المشروع الحوثي يهدد مجمل دول المنطقة.

وثمن البركاني دور الإمارات والمملكة العربية السعودية لنصرة الشعب اليمني، ودعا الحكومة إلى حشد موارد الدولة لرفع المعاناة عن الشعب، كما دعا الحوثيين للتخلي عن العنف والتحول إلى فصيل سياسي.

من جانبه قال رئيس البرلمان العربي مشعل السلمي أمام اجتماع مجلس النواب اليمني في سيئون، إن تدخل التحالف العربي أفشل المشروع الإيراني في اليمن، وذكر أن النظام الإيراني يواصل انتهاك سيادة اليمن والعمل على هدم الدولة اليمنية.

وقال الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في كلمته أمام جلسة البرلمان، إن ميليشيات الحوثي تتعنت وتناور وتعرقل جهود السلام، وتحمل مشروعا مدمرا يعكس مشروع التخريب الإيراني، ودعا هادي أعضاء البرلمان للعمل على فضح جرائم الانقلاب الحوثي، كما دعا المجتمع الدولي إلى العمل لإنهاء رفض الحوثيين لجهود السلام ووقف انتهاكاتهم.