بوارج التحالف تدمّر معسكرات حوثية في حجة

قتل العشرات من ميليشيا الحوثي الإيرانية في قصف شنته بوارج تحالف دعم الشرعية في اليمن، بمديرية عبس شمال غرب حجّة.

وتركز القصف الصاروخي في «المحاترة» شرق المديرية، واستهدف معسكراً تدريبياً للحوثيين، كما أسفر عن تدمير ثكنات بها أسلحة. وفي صعدة، شنت مقاتلات التحالف غارات جوية طالت تجمعات وتحركات للانقلابيين، وأسفرت عن مقتل وجرح عدد من عناصر الميليشيا، وتدمير عربات وأسلحة ثقيلة.

وواصل الحوثي استهداف الأحياء السكنية المحررة وسط الحديدة، مع تصعيد شامل على كل خطوط التماس في المدينة، كما استهدف بقذائف المدفعية مديريتي حيس والتحيتا ومنطقة الجبلية جنوب الحديدة، وصعّد من خروقاته وحشوده باتجاه منطقة الجاح.

سياسياً، أكدت الحكومة اليمنية أنه أصبح لدى المجتمع الدولي أدلة كافية على دور إيران التخريبي في اليمن. وذكرت مصادر حكومية لـ«البيان» أن ميليشيا الحوثي عطلت منذ ما يزيد على أسبوع أعمال اللجنة المشرفة على تنفيذ اتفاق السويد، وأن الزيارة التي قام بها المبعوث الدولي مارتن غريفيث إلى صنعاء، ولقاءه زعيم الميليشيا لم يحققا أي نتائج.

إغاثياً، افتتحت الإمارات المرحلة الثانية من مشروع «مياه مديرية لودر» بمحافظة أبين. شمل المشروع إنشاء خزانات تجميعية سعة كل منها 250 متراً مكعباً سبقها عملية حفر أربع آبار مياه في مرحلته الأولى. عدن ـ البيان، وكالات

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