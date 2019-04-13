سفير السودان لدى الأمم المتحدة: المجلس العسكري ضامن لحكومة مدنية

المصدر: نيويورك- أ ف ب

أكد سفير السودان لدى الأمم المتحدة ياسر عبدالسلام أمام مجلس الأمن أمس، أن المجلس العسكري الانتقالي في بلاده «لن يحكم، بل سيكون ببساطة الضامن لحكومة مدنية سيتم تشكيلها بالتعاون مع القوى السياسية والأطراف المعنية».

وأضاف «لن يتم استبعاد أي حزب من العملية السياسية، بما في ذلك الجماعات المسلّحة ويمكن إلغاء تعليق الدستور في أي وقت، كما يمكن تقليص الفترة الانتقالية حسب التطورات على الأرض واتفاق الأطراف المعنيين».

وقد تحدث السفير بالعربية أمام المجلس بمناسبة التصويت على قرار يجدد لمدة ستة أشهر ولاية بعثة السلام في أبيي (4500 من قوات حفظ السلام) المنتشرة على الحدود بين السودان وجنوب السودان. وقال السفير السوداني أيضاً «لقد تعهد المجلس العسكري الانتقالي الالتزام بجميع الاتفاقيات الدولية والإقليمية».

وتابع عبد السلام أن المجلس العسكري «تعهد بالتعاون الكامل مع المجتمع الدولي لضمان الاستقرار والسلام والانتقال السلمي في السودان وفقاً لإرثنا السياسي في مجال التحول السلمي بعد الثورتين المجيدتين في أكتوبر 1964 وأبريل 1985».

وأضاف «آنذاك، تولى وزير الدفاع رئاسة المجلس العسكري الانتقالي الذي قاد الانتقال السلمي من خلال حكومة مدنية. يستجيب المجلس العسكري الانتقالي لمطالب الشعب السوداني بالتغيير وضمان حياة المواطنين وممتلكاتهم وموارد البلاد».

وأكد أن «التطورات التي أدت إلى قرارات المجلس العسكري الانتقالي، وإقالة الرئيس، وتعليق الدستور... وإعلان حالة الطوارئ ثلاثة أشهر تأتي استجابة لمطالب الحشود السودانية بالتغيير» .