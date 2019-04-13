الخلافات تؤجل التشكيل «الانتقالي» في السودان

المصدر: الخرطوم -البيان

حالت الخلافات داخل اللجنة الأمنية التي أطاحت بحكم الرئيس السوداني المعزول عمر البشير من دون تشكيل المجلس العسكري الانتقالي الذي سيتولى الحكم في المرحلة الانتقالية حسب إعلان الجيش غداة إطاحة الرئيس عمر البشير.

ففي الوقت الذي شرعت لجنة سياسية مكلفة من رئيس المجلس العسكري في اتصالاتها مع القوى السياسية للحوار حول المعالجات التي من شأنها تحقيق مطالب المعتصمين أمام القيادة العامة، أعلن قائد قوات الدعم السريع الفريق محمد حمدام حميدتي اعتذاره عن عدم المشاركة في عضوية المجلس. وقال في بيان له إن البلاد تمر بمرحلة دقيقة تاريخية وصعبة تحتاج لعمل مشترك تحت مظلة القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى كجهة قومية، وأكد أن قواته ستظل منحازة لخيارات الشعب السوداني بجميع أطيافه.