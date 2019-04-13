بوارج التحالف تدمّر ثكنات للحوثي في حجة

المصدر: عدن - البيان، وكالات

دمّر التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن ثكنات أسلحة ومخازن أسلحة عبر قصف بالبوارج الحربية، كما قصف التحالف تعزيزات ومواقع للميليشيا في محافظة صعدة، فيما وسّع الانقلابيون انتهاكاتهم في الحديدة باستهداف مقر لجنة إعادة الانتشار.

وقتل العشرات من ميليشيا الحوثي الإيرانية، في قصف شنته بارجات تحالف دعم الشرعية في اليمن، على مواقع يتمركز فيها عناصر تابعة لميليشيا الحوثي الانقلابية، بمديرية عبس شمال غرب محافظة حجة.

وتركز القصف الصاروخي بحسب ما ذكره مصدر عسكري في الجيش الوطني اليمني، لموقع «سبتمبر» التابع لوزارة الدفاع اليمنية، في منطقة «المحاترة» شرق مديرية عبس، واستهدف معسكراً تدريبياً للحوثيين في المنطقة. كما أسفر القصف عن تدمير ثكنات بها أسلحة.

تصعيد حوثي

إلى ذلك، قصفت ميليشيا الحوثي، مجددا، مقر فريق الحكومة اليمنية في لجنة التنسيق الأممية بمدينة الحديدة، بصاروخ كاتيوشا.

وأوضح مصدر عسكري، إلى أن الصاروخ أطلق من منطقة الجاح، مؤكداً، عدم وقوع إصابات جراء القصف الصاروخي.

وكانت ميليشيات الحوثي استهدفت صالة اجتماعات لجنة تنسيق إعادة الانتشار في المناطق المحررة بالقصف أكثر من مرة، وألحقت دماراً في الصالة.

واوضح الجيش اليمني، أن عدد خروقات الميليشيا التي تم رصدها في جبهة الحديدة بلغت (2517) خرقاً منذ بدء سريان الهدنة الأممية في 18 ديسمبر من العام الماضي حتى يوم الأربعاء.

في الأثناء، واصلت الميليشيا استهداف الأحياء السكنية المحررة في شارع صنعاء وسط مدينة الحديدة مع تصعيد شامل على كافة خطوط التماس في المدينة، كما استهدفت مديريتي حيس والتحيتا ومنطقة الجبلية جنوب الحديدة، وصعدت من خروقاتها وحشودها باتجاه منطقة الجاح.

غارات صعدة

في السياق، شنت مقاتلات التحالف، غارات جوية على مواقع وتحركات للميليشيا، في محافظة صعدة.

وقال مصدر عسكري يمني: «إن القصف الجوي طال تجمعات وتحركات للانقلابيين في منطقة عكوان بمديرية الصفراء». وأسفرت الغارات عن مقتل وجرح عدد من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية، وتدمير عربات وأسلحة ثقيلة ومتوسطة.

كما قصفت مقاتلات التحالف، تحركات عناصر الميليشيا بالقرب من مركز مديرية كتاف شرق المحافظة، أسفرت عن مقتل وجرح عدد منهم أيضاً، وتدمير آليات قتالية.