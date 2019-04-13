الحوثي يقطع الإنترنت عن الحديدة

المصدر: الحديدة - وكالات

أوقفت ميليشيا الحوثي الانقلابية خدمة الإنترنت بشكل تام في محافظة الحديدة غرب اليمن. وقالت مصادر محلية، «إن ميليشيا الحوثي الانقلابية أوقفت خدمة الإنترنت بشكل تام على محافظة الحديدة».

وأضافت، أن قطع الخدمة يتزامن مع استمرار الميليشيا خروقاتها في المحافظة، بالقصف المكثف للتجمعات السكانية المدنية.

وتأتي هذه الإجراءات، بعد أيام من إعادتها عقب أشهر من التوقف الكلي للنت الفضائي والأرضي بالمدينة. وفي مطلع نوفمبر قطعت الميليشيا خدمة الإنترنت بصورة كاملة مع تقدّم قوات الجيش اليمني بإسناد من تحالف دعم الشرعية في الحديدة.