الأسرى الفلسطينيون يواصلون إضرابهم عن الطعام

المصدر: غزة - وام

يواصل مئات الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي إضرابهم عن الطعام لليوم الخامس على التوالي احتجاجاً ورفضاً للإجراءات الإسرائيلية في حين تستمر الفعاليات المتضامنة معهم.

ولفت نادي الأسير الفلسطيني إلى أن إدارة سجون الاحتلال لم تستجب لمطالب الحركة الأسيرة كإزالة أجهزة التشويش وإعادة زيارات أهالي أسرى قطاع غزة وعدم التوصل إلى تفاهمات واضحة حول تركيب أجهزة تلفونات عمومية بين أقسام السجون وعدم إنهاء عزل الأسرى المعاقبين إثر الأحداث الأخيرة في سجن النقب الصحراوي ووقف عمليات الاقتحام والتنكيل والإهمال الطبي بحقهم وغيرها من المطالب.