ثلاثة نواب يمثلون العرب في انتخابات الكنيست

المصدر: القدس المحتلة - أ.ف.ب، البيان

انخفض تمثيل العرب في انتخابات الكنيست ثلاثة نواب عما كان عليه في الكنيست المنتهية ولايته، ما قد ينعكس على تمثيلهم في الوزارات الإسرائيلية وفي محافل أخرى وصلوا إليها بصفتهم ممثلين عن الفلسطينيين في الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1948.

وفشلت الأحزاب العربية في تشكيل قائمة مشتركة، وخاضت الانتخابات في قائمتين تضمان أربعة أطر سياسية، فحصلت على عشرة مقاعد من أصل 120. وكانوا خاضوا الانتخابات السابقة بقائمة مشتركة ونجحوا في إدخال 13 نائباً إلى البرلمان.

وانخفضت نسبة التصويت بين العرب من نحو 64% في 2015، إلى 50.4%.