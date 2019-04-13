خبير أممي موقوف في تونس يواجه تهمة «إفشاء أسرار»

المصدر: تونس - د.ب.أ

أودع القضاء التونسي الخبير الأممي الموقوف في تونس منذ أكثر من أسبوعين المنصف قرطاس، السجن بتهمة «إفشاء أسرار أمنية».

وأصدر القضاء ليل الخميس الماضي بطاقة إيداع بالسجن ضد قرطاس، وهو تونسي يحمل الجنسية الألمانية أيضاً، وشخص آخر تونسي.

وأوقف الاثنان منذ يوم 26 مارس في مطار تونس قرطاج الدولي للاشتباه بالتخابر مع أطراف أجنبية.

ويواجه الاثنان، بحسب الناطق باسم محكمة تونس العاصمة «تهمة الحصول على معلومات ومعطيات أمنية متعلقة بمجال مكافحة الإرهاب وإفشائها في غير الأحوال المسموح بها قانوناً».

وقال الناطق سفيان السليطي، إن القطب (الجهاز) القضائي لمكافحة الإرهاب سيبدأ التحقيق في التهمة.