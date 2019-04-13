مبادرة إماراتية ـ سعودية لإغاثة متضرري السيول في إيران

المصدر: أبوظبي، مسقط - وام، د.ب.أ

أعلنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وبالتنسيق مع هيئة الهلال الأحمر السعودي، عن مبادرة مشتركة للتخفيف من معاناة المواطنين الإيرانيين المتضررين جراء السيول والفيضانات المدمرة وغير المسبوقة التي شهدتها إيران مؤخراً.

وفي تصريح مشترك، أشارت الهيئتان إلى أن هذه المبادرة المشتركة تأتي من منطلق أواصر الأخوة الإسلامية وتؤكد على التضامن الإنساني مع الشعب الإيراني.

وتبحث كل من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وهيئة الهلال الأحمر السعودي حالياً الآليات اللازمة لتفعيل هذه المبادرة والمساهمة بإيجابية في الحد من تداعيات السيول والفيضانات في المناطق المنكوبة.

مساعدات عمانية

في السياق، أعلن السفير الإيراني في مسقط حجة الإسلام محمد رضا نوري شاهرودي عن وصول ثاني شحنة من المساعدات الإنسانية المقدمة من سلطنة عمان إلى إيران بواسطة ثلاث طائرات شحن عسكرية. وأفادت السفارة الإيرانية في مسقط، أن السفير شاهرودي قال في هذا الصدد «إنه مثلما وعد المسؤولون العمانيون باستمرار تقديم المساعدات الإنسانية إلى مواطنينا المنكوبين بالسيول، فقد حطت ثلاث طائرات شحن عسكرية عمانية في طهران حاملة مساعدات إنسانية تشمل عشرات الأطنان من المواد الغذائية ومستلزمات الإغاثة والإنقاذ من ضمنها زوارق انقاذ».

يذكر أنّ السيول اجتاحت العديد من محافظات البلاد اثر الأمطار الغزيرة التي هطلت خلال الفترة الأخيرة خاصة في محافظات مازندران وكلستان (شمال) ولرستان (غرب) وخوزستان (جنوب غرب) وفارس (جنوب)، ما أسفر عن مقتل أكثر من 70 شخصاً وإصابة نحو 800 آخرين، فضلاً عما خلفته من أضرار مادية كبيرة جدا بالكثير من الوحدات السكنية والمرافق المختلفة في المدن والقرى التي اجتاحتها فضلا عن ممتلكات المواطنين والأراضي الزراعية.