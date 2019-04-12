الكويت: الاشتباه في طرد بريدي وإجراءات أمنية لكشف الملابسات

المصدر: وام

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية أن الأجهزة المعنية في مطار الشحن الجوي اشتبهت في طرد بريدي على شكل كتاب أثناء عمليات المسح المعتادة.

ونقلت وكالة الانباء الكويتية كونا عن بيان وزارة الداخلية اليوم أن الأجهزة الأمنية المختصة سارعت بالتوجه إلى موقع الحدث وتم التعامل الفوري مع الطرد إضافة إلى فحص جميع الطرود الأخرى للتأكد من خلوها من أي مواد خطيرة.

وذكر بيان الداخلية الكويتية أن الأجهزة الأمنية تواصل تحرياتها بانتظار نتيجة فحص الأجهزة المعنية في الإدارة العامة للأدلة الجنائية للطرد المشتبه فيه ومازال التحقيق مستمرا لكشف ملابسات الواقعة.

