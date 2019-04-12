الإمارات تغيث حضرموت بـ 221 طناً مساعدات غذائية

المصدر: نيويورك، عدن ـ البيان، وكالات

سيّرت دولة الإمارات، عبر ذراعها الإنسانية «هيئة الهلال الأحمر»، قافلة مساعدات تحمل أكثر من 221 طناً من المواد الغذائية الضرورية لإغاثة أهالي مديرية «دوعن» وعدد من المناطق النائية في حضرموت، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتحسين الظروف المعيشية للشعب اليمني الشقيق، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، تزامناً مع «عام التسامح 2019».

دبلوماسياً، أكد أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، أهمية أن يقوم مجلس الأمن بإرسال رسائل قوية إلى ميليشيا الحوثي الإيرانية، ليتم التمكن من إنجاز تقدم في الحديدة قبل النظر في أي خطوات قادمة في عملية السلام باليمن، وذلك في موقف يكسر الصمت الأممي الطويل على انتهاكات الميليشيا.

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